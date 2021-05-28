البخاري عقب مغادرته الصرح البطريركي: تتجلَّى فيه هوية لبنان الرسالة والحكمة

غرد السفير السعودي وليد البخاري عبر “تويتر”، قائلاً: “تشرفت بلقاء غبطة البطريرك بشارة الراعي اليوم حيث تتجلَّى هوية لبنان الرسالة والحكمة بضبط التوازنات بما فيه الخير الموعود للشعب اللبناني”. وكان بخاري زار بكركي ملتقياً الراعي، وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

تأتي زيارة البخاري إلى بكركي على وقع عودة ملف تشكيل الحكومة إلى الواجهة من جديد إذ بيادر رئيس مجلس النواب نبيه بري يعاونه الراعي بحلحلة هذا الملف على أمل ولادتها بأقرب وقت ممكن.

وفي هذا المجال، رأى الراعي ان هناك “عقبات داخلية تُعيق تشكيل الحكومة من أجل مصالح خاصة وفئوية وغير مؤمن بأنها خارجية إلا إذا كنا نريد أن نفتح أبوابنا للخارج”.

وأشار في حوار مع طلاب اليسوعية سابقاً، الى أن “هناك لا مسؤولية فيما الدولة تنهار والمؤسسات تتفتت ولا نقوم بتشكيل حكومة فهذا أمر غير مقبول وقدّرتُ جداً موقف السفير مصطفى أديب الذي اعتذر بعد شهر عندما عجز عن تشكيل الحكومة وهذا موقف مشرّف”.

واضاف: “لبنان أُخرِج من حياده وأدخِل في الصراع وأصبح ورقة للتفاوض بين الدول والحياد عودة لطبيعة لبنان الاساسية”.