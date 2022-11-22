البخاري في ذكرى استشهاد رينيه معوض: فائض القوة لا يلغي الشاهد على الطائف وشهيده

غرد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على حسابه عبر “تويتر” كاتباً: “في الذكرى الثالثةِ والثلاثين لاستشهادِ الرئيسِ رينيه معوّض ورفاقِهِ، فائضُ القوةِ لا يُلغي الشاهدَ على الطائف وشهيدَهُ، نعم كما قال الشهيدُ: “التاريخُ لا يُلغَى بقرار… 22 تشرين الثاني سيبقى يوم الاستقلال”.

وأضاف: “تحيةُ إجلالٍ لأرواحِ شُهداءِ رجالاتِ الاستقلالِ الذين خاضوا معركةَ استقلالِ بلادِهِم مسلَّحينَ بالعزم والإرادة والإيمان”.

وتابع: “في الذكرى الثالثة والثلاثين لاستشهاد الرئيس رينيه معوّض ورفاقِهِ، فائضُ القوةِ لا يُلغي الشاهدَ على الطائف وشهيدَهُ، نعم كما قال الشهيد… “التاريخ لا يُلغَى بقرار… 22 تشرين الثاني سيبقى يوم الاستقلال”.

في الذكرى الثالثةِ والثلاثين لاستشهادِ الرئيسِ رينيه معوّض ورفاقِهِ، فائضُ القوةِ لا يُلغي الشاهدَ على الطائف وشهيدَهُ،

نعم كما قال الشهيدُ … "التاريخُ لا يُلغَى بقرار… 22 تشرين الثاني سيبقى يوم الاستقلال". — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) November 22, 2022