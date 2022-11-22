الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 22 نوفمبر 2022 |
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البخاري في ذكرى استشهاد رينيه معوض: فائض القوة لا يلغي الشاهد على الطائف وشهيده

منذ 49 دقيقة
السفير السعودي وليد البخاري

السفير السعودي وليد البخاري

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غرد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على حسابه عبر “تويتر” كاتباً: “في الذكرى الثالثةِ والثلاثين لاستشهادِ الرئيسِ رينيه معوّض ورفاقِهِ، فائضُ القوةِ لا يُلغي الشاهدَ على الطائف وشهيدَهُ، نعم كما قال الشهيدُ: “التاريخُ لا يُلغَى بقرار… 22 تشرين الثاني سيبقى يوم الاستقلال”.

وأضاف: “تحيةُ إجلالٍ لأرواحِ شُهداءِ رجالاتِ الاستقلالِ الذين خاضوا معركةَ استقلالِ بلادِهِم مسلَّحينَ بالعزم والإرادة والإيمان”.

وتابع: “في الذكرى الثالثة والثلاثين لاستشهاد الرئيس رينيه معوّض ورفاقِهِ، فائضُ القوةِ لا يُلغي الشاهدَ على الطائف وشهيدَهُ، نعم كما قال الشهيد… “التاريخ لا يُلغَى بقرار… 22 تشرين الثاني سيبقى يوم الاستقلال”.

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