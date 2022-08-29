البخاري يؤكد على دور السعودية في الوقوف إلى جانب لبنان

زار نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار يرافقه من أعضاء مجلس النقابة، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، في منزله باليرزة.

وضم الوفد: أمين السر سعد الدين الخطيب، مفوض قصر العدل عماد مرتينوس، عبدو لحود، اسكندر نجار، مايا زغريني، ورئيسة لجنة العلاقات العربية المحامية سهى الأسعد، والمحامية دارين قباني.

وأشار بيان للنقابة الى أن “السفير البخاري أعرب عن سروره للدور الطليعي الذي تلعبه نقابة المحامين في هذه الظروف الصعبة، وعدم خضوعها لليأس. وأكّد على دور المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، وخصوصاً في مشاريع التنمية الإقتصادية والصحية والتربوية. كما أكّد على أن نهوض لبنان يكون برسم خطة نهوض، إذ المهم أن يصمد اللبنانيون ويعتمدوا على أنفسهم، ولا تسيطر جهة على أخرى، بالإضافة إلى الإتكال على الفكر والعقل، لأن هذين المبدأين مهمان جداً. ولفت الى أن هناك إتفاقيات تعاون بين المملكة ولبنان، وهذا يدل على مدى الثقة بهذا البلد الجميل، مؤكداً أن المملكة حريصة على بقائه ونهوضه ليبقى الواحة الجميلة الفريدة في الشرق”.

وذكر البيان أن “النقيب كسبار شدد من جهته، على أن لبنان صامد بوجه جميع المحن، وشعبه جبار ولا ييأس، على الرغم مما أصابه بعد تفجير المرفأ، وسلب أموال المودعين والإضرابات والإعتكافات، إنما يجب الحفاظ على القطاعات الصحية والتربوية، كما وعلى مؤسسة الجيش والقضاء، محذراً من هجرة أبنائه إلى أميركا وكندا واستراليا وفنزويلا والأرجنتين، وهو أمر بات يشكل خطراً بسبب الأوضاع الأمنية والإقتصادية والمالية والإجتماعية. كما أدلى أعضاء المجلس والأستاذتين الأسعد وقباني بمداخلات قيّمة حول الوضع العام، والأوضاع الإجتماعية والمالية لدى المواطنين الذين يكافحون في سبيل العيش بكرامة، داعين إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية حتى لا ندخل مرحلة الفراغ. وفي نهاية اللقاء، قدم السفير البخاري للنقيب كسبار ميدالية جلالة الملك عبد العزيز عبد الرحمن آل سعود”.