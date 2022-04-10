البخاري يقيم افطارا على شرف مفتي الجمهورية

وصل مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، الى منزل السفير السعودي ​وليد البخاري​، تلبية لدعوة الى مأدبة الافطار الاولى، بعد عودته الى لبنان.

وفي 8 نيسان الجاري، رحّب مفتي الجمهورية، بـ”قرار ​وزارة الخارجية السعودية​ عودة السّفير السّعودي، وبقرار ​الحكومة الكويتية​ عودة سفيرها ​عبد العال القناعي​ إلى بلدهما الثاني في لبنان”، مؤكدًا أنّ “قرار العودة الخليجيّة العربيّة يؤسّس لمرحلة جديدة من الأمل والثّقة بمستقبل لبنان العربي الهويّة والانتماء، والمتعاون مع ​دول مجلس التعاون​ الخليجي وبقيّة ​الدول العربية​ الشّقيقة، والتزامه تحقيق الإجراءات المطلوبة استجابةً وتجاوبًا مع المبادرة الكويتيّة الخليجيّة”.