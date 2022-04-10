البخاري يقيم افطارا على شرف مفتي الجمهورية

وصل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الى منزل السفير السعودي وليد البخاري، تلبية لدعوة الى مأدبة الافطار الاولى، بعد عودته الى لبنان.
وفي 8 نيسان الجاري، رحّب مفتي الجمهورية، بـ”قرار وزارة الخارجية السعودية عودة السّفير السّعودي، وبقرار الحكومة الكويتية عودة سفيرها عبد العال القناعي إلى بلدهما الثاني في لبنان”، مؤكدًا أنّ “قرار العودة الخليجيّة العربيّة يؤسّس لمرحلة جديدة من الأمل والثّقة بمستقبل لبنان العربي الهويّة والانتماء، والمتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقيّة الدول العربية الشّقيقة، والتزامه تحقيق الإجراءات المطلوبة استجابةً وتجاوبًا مع المبادرة الكويتيّة الخليجيّة”.