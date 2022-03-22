الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البراكس: الدفاع عن حقوق اصحاب المحطات ليس حكراً على أحد

22 - مارس - 2022
آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 9:26 صباحًا
جورج البراكس

جورج البراكس

A A A
طباعة المقال

أصدر عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس بياناً ردّ فيه على منشور صدر يوم أمس باسم “نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان” وتطرّق إلى اسم البراكس بشكل مباشر، واعتبر أنه “صاحب محطة ومنتسب للجمعية العمومية، وليس لديه اي صفة نقابية”.

وفي معرض ردّه، أكد البراكس أنّ “بيان الأمس، الصادر عن السيد حسن جعفر “أمين سر نقابة أصحاب المحطات”، يحمل الكثير من المغالطات”، وأضاف: “بالرغم من أنني عضو في نقابة أصحاب المحطات وأحمل الرقم 19 في لائحة المنتسبين للنقابة، وبالرغم من قرار عدم الرد على التجريح الشخصي التي انتهجته دائماً، الا ان النضال والدفاع عن حقوق اصحاب المحطات ليس حكراً على أحد، بل هو واجب على من يتمتع بتأييد عدد كبير منهم، بانتظار الانتخابات العامة من قبل الجمعية العمومية التي كان يجب ان تحصل منذ اكثر من سنة وبعد وفاة النقيب ونائبه، رحمهما الله”.

    المزيد من أخبار لبنان

    محمد ابو حيدر
    مدير عام وزارة الاقتصاد: بعض التجار عمدوا إلى تخبئة بعض السلع
    آموس هوكشتاين
    الخارجية الأميركية: المحادثات حول ترسيم الحدود مع لبنان أفضت الى نتائج مثمرة
    اطلاق نار
    إشكال أمني بين عائلتين ليلا في الليلكي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟