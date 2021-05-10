الأثنين 28 رمضان 1442 ﻫ - 10 مايو 2021 |
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البراكس: الشركات المستوردة باشرت توزيع المحروقات

منذ ساعة واحدة
بنزين

بنزين

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اوضح عضو نقابة اصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “ازمة البنزين في طريقها الى الحلحلة لان الشركات المستوردة باشرت اليوم توزيع المحروقات وستستمر في التوزيع حتى عيد الفطر”، لافتا الى ان “احدى البواخر المحملة كميات كبيرة حصلت على موافقة مصرف لبنان وباشرت التفريغ في المستودعات الخاصة في الدورة”.

واشار الى “البلبلة التي حصلت في اليومين الماضيين بسبب الاشاعة عن رفع الدعم عن المحروقات وادت الى هلع المواطنين وقلقهم والتهافت على محطات البنزين”، موضحا ان “هناك محطات لديها مخزون منخفض بسبب التقنين في الاعتمادات مما اضطر بعض المحطات الى الاقفال”.

ولفت الى ان “هناك باخرة موجودة في عرض البحر منذ عدة ايام لم يصدر بعد الاعتماد الخاص بها كما هناك بواخر مقبلة”، متمنيا ان “يقوم مصرف لبنان بتسهيل فتح الاعتمادات والاسراع فيها لاراحة السوق”.

واكد ان “لا رفع للدعم عن المحروقات في المدى المنظور فموضوع المحروقات معقد جدا وانعكاساته السلبية على المواطنين اكبر من أي سلعة اخرى”، كاشفا ان “هناك 3 مليارات دولار قيمة استيراد المحروقات سنويا، فرفع الدعم لن يكون سهلا”، لافتا الى ان “تأثيره لن يكون فقط على سعر البنزين بل على كل السلع”.

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