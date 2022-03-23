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البراكس: سنضطر على التوقف عن استلام البضائع واقفال محطاتنا

23 - مارس - 2022
آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 2:59 مساءً
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس

عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس

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لفت عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس الى أنه “منذ اكثر من خمسة اشهر ونحن ننبه من اننا سنصل الى هذا الوضع في حال طلب من اصحاب المحطات تأمين دولار استيراد البنزين، واصبح من المُلح تدخل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض لايجاد حل جذري لهذا الموضوع”، مؤكداً أن “لا دخل لنا بالاستيراد”.

ورأى في بيان، أن “الحل، بتأمين مصرف لبنان المطلوب من الدولار للشركات المستوردة، واحتساب العمولات المصرفية في الجدول من ضمن كلفة البضاعة، وتسليم البنزين للمحطات بالليرة اللبنانية فقط وفقاً لجدول الاسعار”، مشدداً على أنه “بغير ذلك، لا يمكننا شراء البنزين كما يطلب منا بالدولار، لاننا نتكبد خسارة تفوق 35000 في كل صفيحة، وسنضطر مرغمين على التوقف عن استلام البضائع واقفال محطاتنا”.

“.

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