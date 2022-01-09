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البراكس: فليؤمّن مصرف لبنان الدولارات 100% وليسعّر بالطريقة التي يريدها!

9 - يناير - 2022
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس

عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس

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أكد عضو نقابة أصحاب محطات ​المحروقات​ الدكتور ​جورج البراكس​، أن لا أزمة بنزين في الوقت الراهن، لكن ننبه من المسار الذي يسير فيه ​مصرف لبنان​، حيث يؤشر المسار الى أنه يريد من ​أصحاب المحطات​ رفع نسبة الحصول على ​الدولار​ النقدي منهم من 15 بالمئة”.

وأوضح في تصريح تلفزيوني أن “هناك جدول أسعار جديد للمحروقات سوف يصدر بعد غد الثلاثاء، ويمكن أن يبقي مصرف لبنان الدعم على النسب المئوية التي طرحها سابقا وهي 15 بالمئة، لكن للأسف هو يقول أننا ذاهبون لاستيراد ​البنزين​ 100% بالدولار النقدي من أصحاب المحطات”.

وتابع البراكس: “الثلاثاء الماضي احتسب الـ15 بالمئة، لكن خلال ساعات ارتفع الدولار ألفي ليرة وبالتالي أصبحت هناك خسائر إضافية على أصحاب المحطات، وهنا لا نتهم أحدا بهذه الخسارة على الإطلاق لكن السبب هو التقلب الكبير ب​سعر الصرف​”.

وأردف: “كي لا يكون هناك خلاف بالتسعيرات، فليؤمن مصرف لبنان الدولارات وليسعره بالطريقة التي يريدها، وما يحدد الطوابير هو توفر البنزين في محطات لبنان، وإن رفض مصرف لبنان، يبقى هناك خسائر بفروقات سعر صرف الدولار، فلتحدد تنكة البنزين بالدولار ونبيعها بحسب سعر الصرف”.

وشدد على أنه “لا أزمة بنزين اليوم، و ​سعر البنزين​ سيرتفع لأن الدولار ارتفع، وحكما هناك ارتفاعات بأسعار كل المحروقات، ولكن نسبة الإرتفاع تعود لما سيحدده مصرف لبنان”.

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