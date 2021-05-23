الأثنين 12 شوال 1442 ﻫ - 24 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البراكس: لا رفع للدعم عن المحروقات

منذ 12 ساعة
محظة محروقات

محظة محروقات

A A A
طباعة المقال

نوه عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” على ما أعلنته المديرية العامة للنفط بأن منشآت النفط في طرابلس والزهراني سلمت السوق المحلية هذا الأسبوع 20 مليون ليتر من مادة المازوت. وكما أكدت أنها ستقوم ب “تأمين حاجات السوق في الأسبوع المقبل”.

وطالب البراكس مصرف لبنان ب “الاسراع بفتح الاعتمادات وإعطاء الموافقات للبواخر الموجودة في عرض البحر، حتى يتم تأمين حاجات السوق المحلي من بنزين ومازوت”، مشيرا الى أن “مادة البنزين متوافرة في البواخر الموجودة في عرض البحر، لكن يجب الا يتأخر المصرف بفتح الاعتمادات، حتى لا يتكرر المشهد الذي شهدنهاه في الايام الماضية من تهافت المواطنين على محطات البنزين”، مطمئنا أن “لا رفع للدعم عن المحروقات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزيرة العدل د. ماري كلود نجم
    ماري كلود نجم: وقعت مرسوم تعيين قضاة مستقلين في مجلس القضاء الاعلى
    جو إيلي حبيقة
    تصريحات نارية لـ”أنطوان زهرة” في “سؤال محرج”.. وجو إيلي حبيقة يرد عليه
    حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت
    15 حالة إيجابية على رحلات وصلت إلى بيروت في الأيام الثلاثة الماضية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان سمير غانم
    كل ما تود معرفته عن “الفطر الأسود” الذي أنهى حياة سمير غانم
    البيض
    احذروا تخزين البيض في باب الثلاجة… قد يشكل خطرا كبيرا
    الدولار
    قفزة لدولار السوق السوداء… إليكم التفاصيل