أزمة مازوت في المناطق الجبليّة؟

أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّه “سيكون هناك ارتفاع بسيط بأسعار المحروقات لأنّ كل شيء مرتبط بسعر صرف الدولار”.

وفي حديثٍ لـ “صوت كل لبنان”، لفت إلى أنّ “قرار انخفاض أسعار المحروقات ليس بيدّ أصحاب المحطات بل بيدّ وزير الطاقة ولدينا دائمًا مشاكل مع وزارة الطاقة”.

وأشار إلى أنّ، “سعر الصرف ليس وحده الذي يؤثر على ارتفاع سعر المحروقات إنّما أيضًا سعر النفط عالميًا”.

ورأى البراكس أنّ “الحلّ الوحيد هو أن تُصدر وزارة الطاقة الأسعار بالدولار وهذا لا يعني أن يعتقد اللبناني أنّ التكلفة ستكون أكثر عليه”.

وتابع، “المازوت متوافر حالياً ولكن عند بداية فصل الشتاء يزداد الطلب عليه للتدفئة حكمًا وهذا سيخلق أزمة بسيطة في بعض المناطق الجبلية”.