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البراكس لصوت بيروت انترناشونال: المركزي لا يزال حتى الان يعطي الموافقات المسبقة للشركات المستوردة وفقاً لمنصة صيرفة

منذ 14 دقيقة
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس

عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس

اميمة شمس الدين
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أكد عضو نقابة اصحاب المحطات في لبنان الدكتور جورج البركس في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار وفقاً لمنصة صيرفة لاستيراد البنزين لا يزال قيد الدراسة، والتشاور بين المركزي والحكومة ولم يتخذ القرار النهائي بعد، وأن المصرف المركزي لا يزال حتى الان يعطي الموافقات المسبقة للشركات المستوردة وفقا لمنصة صيرفة. كما وان الطوابير التي شهدناها الأمس ليس لها أي تبرير.

وطمأن البراكس المواطنين ان البنزين متوفر في مستودعات الشركات بالرغم من تقنين التسليم من قبل بعضها بسبب تأخر وصول الباخرة او الحصول على الموافقة المسبقة.

كما ناشد البراكس رئيس الحكومة والحاكم درس الموضوع جديا” قبل اتخاذ اي قرار سينعكس سلبا” بزيادة الاعباء على المواطن وبالضغط على سعر صرف الدولار في السوق الحرة وعلى توفر البنزين في الاسواق ان ذهبنا الى إلزام المحطات شرائه بالدولار من الشركات، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة تعديل جعالة اصحاب المحطات لكي تغطي اقله الكلفة التشغيلية والتي يجب أن تكون أكثر من سبعة بالمئة، فهي اليوم لا تشتري “منقوشة بزعتر”.

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