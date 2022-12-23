البراكس يكشف لصوت بيروت انترناشونال.. "لهذا السبب تراجعت أسعار المحروقات"

بعد التراجع الملحوظ لاسعار المحروقات اليوم ومع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار اوضح رئيس مجموعة براكس بتروليوم الدكتور جورج البراكس في اتصال مع صوت بيروت انترناشونال اسباب تراجع اسعار المحروقات اليوم وقال:

“صدر اليوم جدول جديد لتركيب اسعار المحروقات مع ارتفاع في سعر صرف الدولار 100 ليرة بحيث احتسب 46000 عوضاَ عن 45900 ليرة في الجدول السابق”.

وأضاف: “ولكن تراجعت اسعار المحروقات بسبب انخفاض سعر الالف ليتر المستورد ما يقارب 18 دولار للبنزين و 12 دولار للمازوت. وبذلك انخفض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 17000 ليرة لتصبح 743000 ليرة وصفيحة المازوت تراجعت 9000 ليرة لتصبح 826000 ليرة، اما قارورة الغاز فانخفضت 5000 ليرة لتصبح 487000 ليرةط.

وتوقع البراكس ان تعاود الاسعار للارتفاع بسبب ارتفاع اسعار النفط مجدداً في الاسواق الدولية حيث تخطى سعر برميل خام البرنت 83 دولار نتيجة اعلان وكالة الطاقة الاميركية عن تراجع المخزون الاستراتيجي 5.9 مليون برميل واعلان الصين عن التوقف عن سياسة الحجر الصحي واعلانها عن عدم تسجيل أي وفاة مؤخراً ناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا، مما يعطي الامل بعودة الحركة الاقتصادية الى التحسن والنمو وبزيادة الطلب على النفط. ويضاف الى ذلك في لبنان عدم تسجيل أي مؤشر يوحي بتوجه سعر صرف الدولار الى التراجع.