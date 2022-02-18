البراكس لـ"صوت بيروت انترناشونال": سنشهد ارتفاعاً في اسعار المحروقات في لبنان

توقع عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج في حديث لموقع صوت بيروت انترناشونال ان نشهد ارتفاعاً في اسعار المحروقات في المستقبل وذلك بسبب ارتفاع سعر النفط العالمي مشيراً انه بسبب جائحة كورونا و انكماش الاقتصاد الدولي ادى الى انخفاض سعر النفط عالمياً ففي عام ٢٠٢٠ انخفض سعر برميل النفط عالمياً الى ٢٥ دولار وعندما خفت الجائحة وعاد الاقتصاد الدولي الى مكانه عاد السعر الى الارتفاع بالاضافة الى ان روسيا والمملكة السعودية رفضتا الضغوطات الاميركية و الدولية لزيادة الانتاج لتخفيض الاسعار بعد ان وصل سعر برميل النفط الى ٨٥ دولار الى ان قررت منظمة الاوبيك زيادة الانتاج الى ٤٠٠٠٠٠ برميل في اليوم وهذا ادى الى انخفاض الاسعار.

كما اشار البراكس الى ان ازمة اوكرانيا و روسيا التي هي من اكبر الدول المنتجة بالاضافة الى السعودية والولايات المتحدة الاميركية ادت الى ارتفاع الاسعار حيث تخطى سعر البرميل ٩٦ دولار لافتاً ان هذا الامر كان له انعكاس على سعر المحروقات في لبنان التي تتأثر بسعر النفط عالمياً بالاضافة الى سعر صرف الدولار في لبنان مشيراً ان سعر صيرفة بلغ ٢٠٥٠٠ ليرة و ال١٥٪؜ احتسب على سعر السوق السوداء.

ولم يتوقع البراكس انخفاض سعر صرف الدولار، فالموازنة اعتمدت سعر بحدود ٢٠٠٠٠ ليرة ومنصة صيرفة ايضاً لن تنخفض عن هذا السعر هذا بالاضافة الى الازمة بين مصرف لبنان والسلطة والقضاء، وكل ذلك يتزامن مع التوقعات بأن يصل سعر برميل النفط الى ١٠٠ دولار، مما سيؤدي الى ارتفاع سعر المحروقات في لبنان.

وتمنى البراكس ان يستمر مصرف لبنان بتأمين الدولار لاستيراد المحروقات.

واعتبر ان الحل لازمة المحروقات هو الاستقرار السياسي فالاشتباك السياسي ينعكس سلباً على الاسعار فضلاً عن اننا في خضم المعارك الانتخابية.

كما اشار البراكس الى مشروع الموازنة التي ستفرض المزيد من الضرائب والرسوم التي ستنهك المواطنين.

ورأى ان رفع سعر الدولار الجمركي بالآلية المعتمدة لن يؤثر على ارتفاع اسعار المحروقات مشيراً ان البنزين متوفر وسيبقى متوفراً اذا لم نشهد ازمة في الاستيراد بسبب عدم توفر الدولار للاستيراد