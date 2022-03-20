البراكس لـ"صوت بيروت انترناشونال": غدًا ستسلّم المحروقات بشكل طبيعي

كشف عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات ان وزير الطاقة وليد فياض اكد له خلال اتصال اجراه معه من الدوحة بأن يوم غد سيتم تسليم المحروقات الى المحطات من قبل الشركات المستوردة للنفط بطريقة طبيعية.

وأشار في اتصال مع موقع صوت بيروت انترناشونال الى ان “لا جدول للاسعار غداً وستبقى الاسعار حسب الجدول الحالي”.

وكان قد صدر عن وزير الطاقة والمياه بيانٌ جاء فيه, “تابع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض موضوع البنزين وهو يشارك في مؤتمر الدوحة في قطر، حيث اجرى سلسلة اتصالات مع كل من دولة رئيس الحكومة نحيب ميقاتي والشركات المستوردة للنفط ونقابة المحطات وتمت معالجة الموضوع من خلال التزامهم تسليم البضاعة”

وأضاف: “بالتالي ستفتح المحطات امام المواطنين”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال البراكس أن “قطاع المحروقات ليس مكسر عصا وليس هو المسؤول عن الازمة النقدية والمالية والاقتصادية في لبنان وعن الفوضى التي نعيشها”.

وأضاف: “على المعنيين في الدولة اعطاء هذا القطاع من محطات وصهاريج وشركات استيراد وتوزيع حقوقه لينعم المواطن باستقرار في ايصال المحروقات اليه”. وقال: “لم نعد نتحمل الخسائر”.

وأكد أن “لا المحطات ولا الصهاريج ولا الشركات تهوى الاقفال والتوقف عن العمل فهي مؤسسات يعتاش منها الاف المواطنين وعوائلهم”.

وكان ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا قد أعلن عصرّا أنّ “بعض الشركات لن تتمكّن من تسليم المحروقات غداً، وعدد منها فقط لديه الإمكانية لذلك”.