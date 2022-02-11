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البراكس: نأمل حل أزمة المازوت بعد عودة منشآت طرابلس والزهراني الى العمل

11 - فبراير - 2022
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس

عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس

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تمنى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ان ‏‏”تكون ازمة شح مادة المازوت اخذت طريقها الى الحل، بعد عودة ‏منشآت النفط في طرابلس والزهراني الى ضخ هذه المادة في الاسواق ‏المحلية”، واشار الى ان “هذه المنشآت لطالما أمنت %30 تقريباً من ‏حاجة هذه الاسواق، فهي تشكل ضابط ايقاع وضمانة للأمن الاجتماعي، ‏ولا يمكن للمسؤولين عن تأمين دولار استيراد المازوت لها ان يتفرجوا ‏عليها تتوقف مجددا عن تأمينه للمواطنين، وخصوصا ان هذه المادة أكثر ‏من حيوية للتدفئة ولإنتاج الطاقة الكهربائية التي من دونها تشل حياتنا ‏اليومية في ظل التقنين الكبير وشبه التام الذي تعتمده مؤسسة كهرباء ‏لبنان”.‏
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وقال في تصريح، “أما في ما يتعلق بالباخرة التي تحمل 42 الف طن من ‏المازوت والتي تعرضت لحادث في عمشيت وتم سحبها الى مرفأ الدورة ‏يوم الاحد الفائت، فلا تزال تواجه صعوبات لتفريغها”، مناشداً المعنيين ‏‏”الاسراع في ايجاد الحلول المطلوبة لتستطيع تفريغ حمولتها في اسرع ‏وقت”.‏

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