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البراكس: نتمنى من المواطنين التخفيف من الضغط على اصحاب المحطات

14 - يونيو - 2021
جورج البراكس

جورج البراكس

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صدر عن عضو نقابة اصحاب المحطات في لبنان جورج البركس التالي:

نشكر الشركات المستوردة للنفط للكميات التي وضعتها في السوق المحلي اليوم والتي حددتها بما يقارب 12 مليون ليتر بنزين وفقا للبيان الصادر عنها، مما سيساهم بالتخفيف من وطأة الازمة خلال الساعات والايام المقبلة.

نتمنى من المواطنين التخفيف من الضغط على اصحاب المحطات ليتسنى لهم تأمين البنزين للجميع.

ولكن يبقى السؤال الاهم والموجه الى السلطات المعنيية، الى اين نتجه في المستقبل القريب؟. المطلوب وضوح في السياسة المتبعة للوصول الى حل جذري ونهائي ينتج عنه وقف تدهور القطاع النفطي وطوابير السيارات امام المحطات وتأمين وصول كميات البنزين الموزعة الى جميع المحطات في لبنان وخاصة في المناطق التي تعاني كالجنوب وعكار والبقاع. لا يمكن معالجة هذه الازمة بحلول مؤقتة.

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