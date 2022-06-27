البراكس يتحدث عن ارتفاع أسعار المحروقات... إليكم التفاصيل

أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح انه “تم صدور اليوم جدول جديد لأسعار المحروقات تحت وطأة تعديل في سعري صرف الدولار في الاسواق اللبنانية وثبات في اسعار الكيلوليتر المستورد”.

ورأى ان “ارتفاع سعر صرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة المعتمدة لاستيراد البنزين من 24900 الى 25200 ليرة ادى الى زيادة 7000 ألف ليرة على الصفيحة لتصبح 677000 ليرة، اما في ما يتعلق بالمازوت الديزل والغاز فارتفاع سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الحرة المعتمدة لاستيراد هاتين المادتين من 29037 الى 29450 ليرة ادى الى زيادة صفيحة المازوت 10000 ليرة لتصبح 762000 ليرة وقارورة الغاز 5000 ليرة لتصبح 356000 ليرة”.

وسُجّل هذا الصباح ارتفاع في أسعار المحروقات وأصبحت على الشكل الآتي:

بنزين 95 اوكتان 677000 ليرة بزيادة 7000 ليرة، بنزين 98 اوكتان 688000 بزيادة 8000 ليرة، والديزل 762000 بزيادة 10000 ليرة، والغاز 356000 بزيادة 5000 ليرة.

وكان طمأن البراكس المواطنين ان البنزين متوفر في مستودعات الشركات بالرغم من تقنين التسليم من قبل بعضها بسبب تأخر وصول الباخرة او الحصول على الموافقة المسبقة.

كما ناشد رئيس الحكومة والحاكم درس الموضوع جديا” قبل اتخاذ اي قرار سينعكس سلبا” بزيادة الاعباء على المواطن وبالضغط على سعر صرف الدولار في السوق الحرة وعلى توفر البنزين في الاسواق ان ذهبنا الى إلزام المحطات شرائه بالدولار من الشركات، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة تعديل جعالة اصحاب المحطات لكي تغطي اقله الكلفة التشغيلية والتي يجب أن تكون أكثر من سبعة بالمئة، فهي اليوم لا تشتري “منقوشة بزعتر”.