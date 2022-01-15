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البراكس يحذر من أزمة محروقات جديدة

15 - يناير - 2022
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس

عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس

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غرّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس على حسابه عبر تويتر كاتياً: “أصحاب المحطات ليسوا أصحاب مكاتب صيرفة.

سياسة الزامهم بشراء المحروقات بالدولار غير المستقر وبيعهم لها بالليرة مع تحديد السعر لهم، ستعيد الازمات والطوابير”.

وأضاف: “بكرا بس نوصل عالأزمة بتحملوهم عندها المسؤولية”. وتابع: “ننبه منذ أشهر عديدة “وانقطع صوتنا” والاذان صماء. الشراء والبيع بالليرة فقط”.

يذكر أنه انخفض أمس سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 2200 ليرة لبنانية، وانخفض المازوت 11600 ليرة لبنانية أما الغاز فانخفض 9800 ليرة لبنانية.

وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:

البنزين 95: 375600 ل.ل.
البنزين 98: 388400 ل.ل.
المازوت: 398400 ل.ل.
الغاز:349700 ل.ل.

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