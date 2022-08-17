البراكس يطمئن: الأمور تعود إلى طبيعتها خلال 48 ساعة

أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، أنَّ “الشركات ستسلّم المحروقات اليوم ويجب أن تعود الامور إلى طبيعتها خلال الـ 48 ساعة”.

وأضاف في حديثٍ لـ”صوت لبنان”: “اذا لم تأخذ وزارة الطاقة بعين الاعتبار تغيّر سعر الدولار في السوق السوداء يوميًا سنتكبد خسائر كبيرة”.

وكانت وشهدت بعض محطات الوقود ازدحاماً وطوابير، في ظلّ إقفال قسم كبير أبوابها ورفع خراطيمها بذريعة عدم تسلّمها المادة، الأمر الذي أحدث قلقاً عند المواطنين، خصوصاً أنهم يستأنفون اليوم عملهم بعد عطلتي الأسبوع والعيد، بينما تردّدت أنباء إعلامية عن عودة الأزمة مع نفاد المخزون، وهي “نغمة” دائماً ما يلوَّح بها في سيناريو متوقع استمراره حتى رفع الدعم بالكامل عن البنزين كحال المازوت والغاز.