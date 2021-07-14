البراكس يناشد: أعطونا هدنة حتى نهاية موسم الاصطياف

اعتبر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ان ما نشهده اليوم من تراجع حدة طوابير السيارات امام المحطات والذي سيستمر أياماً عدة كما اعلنا منذ نهاية الاسبوع الفائت، هو نتيجة تفريغ بواخر جديدة وتموين محطات كانت مقفلة لأكثر من أسبوع مما زاد من عدد المحطات التي توزّع البنزين”.

وتمنى في حديث لـ”المركزية” أن “يدوم هذا المشهد والتوصل الى التخلص نهائياً من الطوابير والعودة الى المشهد الطبيعي في حياتنا اليومية، ولكن هذا مرتبط بالتزام مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراد المحروقات خلال هذه الاشهر إلى حين اتخاذ الحكومة قرارها في شأن الدعم المعمول به حالياً، بالاضافة الى دور الوزارات المختصة مع الاجهزة المعنية بمكافحة آفة التهريب لتأمين وصول الكميات المسلمة للسوق المحلية الى اصحاب المحطات ولا سيما محطات الاطراف في الجنوب والبقاع وعكار”.

واعتبر أن “عودة المصرف المركزي الى التردّد في إعطاء الموافقات المسبقة أو التأخر عن تسديد الفواتير المستحقة للمستوردين، سيُعيد اللبنانيين الى هذا المشهد المذل والمعيب بسرعة قصوى… فرأفةً بالعباد أعطونا هدنة ولو لغاية نهاية الموسم الصيفي”.

كما دعا السلطة السياسية إلى “العمل على الاستراتيجية التي ستتبعها بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر المحدّدة للعمل على استيراد المحروقات بسعر صرف 3900 ليرة”.

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