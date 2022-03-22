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البراكس يوضح اسباب ارتفاع اسعار المحروقات

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 10:39 صباحًا
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس

عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس

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بعد صدور الجدول الجديد لأسعار المحروقات اليوم، الذي شكل ارتفاعاً جنونياً وخصوصاً في مادة المازوت، أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إلى أنّ “ارتفاع أسعار النفط عالمياً وارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق اللبنانية أدّيا الى ارتفاع أسعار المحروقات”.

وأضاف: “في حين رفع مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمن من قبله وفقاً لمنصة صيرفة لاستيراد 85 في المئة من البنزين من 20900 إلى 21500 ليرة، ارتفع سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد 15 في المئة من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً من 22217 إلى 22995 ليرة. وهذا الارتفاع بأسعار النفط عالمياً تُرجم في تحديد ثمن البنزين المستورد في جدول اليوم بزيادة 3.67 دولاراً على سعر كيلوليتر البنزين و34 دولاراً على المازوت”.

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