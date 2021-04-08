البركس: لا نقص في مادة البنزين ولكن هناك أزمة في التوزيع

أوضح عضو نقابة اصحاب المحطات جورج البركس في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام” ، أن “الكثير من محطات الوقود في بيروت والاطراف رفعت خراطيمها لعدم توفر المحروقات لديها، بسبب تأخر مصرف لبنان عن تسديد فواتير اعتمادات البواخر والشركات المستوردة منذ مدة”.

وقال: “بعض المحطات تعمل بشكل طبيعي لان الشركات التي تسلمها المحروقات وصلت بواخرها، فيما شركات اخرى لم تصل البواخر التابعة لها. كما هناك شركات لديها بواخر ما زالت في عرض البحر منذ أكثر من اسبوع لان مصرف لبنان اعطى موافقة مسبقة لها وتم فتح اعتمادات انما لم تسدد قيمة البضائع رغم ان الشركات المستوردة لهذه البواخر دفعت ثمنها كاملا الى مصرف لبنان 90% بالليرة اللبنانية و 10% بالدولار. إن مصرف لبنان يتأخر بالدفع للمورد الاجنبي، وهذا يحول دون تمكن البواخر من تفريغ حمولتها وبالتالي نفاد مخزون بعض الشركات”.