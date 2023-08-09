البركس لصوت بيروت انترناشونال هذه هي اسباب ارتفاع اسعار المحروقات

تشهد اسعار المحروقات في لبنان ارتفاعات متواصلة منذ اسابيع بالرغم من تراجع في سعر صرف الدولار الاميركي، بحيث شهدنا منذ الاسبوع الاول من شهر تموز ولغاية اليوم زيادة 119000 ليرة على صفيحة البنزين التي ارتفعت من 1626000 ليرة الى 1745000 ليرة، وزيادة 150000 ليرة على صفيحة المازوت الديزل التي ارتفعت من 1413000 ليرة الى 1563000 ليرة بالتزامن مع تراجع بسعر صرف الدولار الذي انخفض 2200 ليرة من 91500 الى 89300 خلال هذه الفترة.

جواباً على سؤال من صوت بيروت انترناشيونال حول اسباب ارتفاع اسعار المحروقات في لبنان بالرغم من تراجع سعر صرف الدولار، اوضح الدكتور جورج البركس، رئيس مجموعة بركس بتروليوم:

ان السبب الرئيسي يعود الى الارتفاع الذي تشهده اسعار النفط في الاسواق الدولية بحيث ازداد سعر برميل البرنت الخام 11 دولار وارتفع من 75 الى 86 دولار وانعكس ذلك على جدول تركيب اسعار المحروقات الصادر عن وزارة الطاقة والمياه الذي سجل زيادة 78 دولار على الالف ليتر المستورد من البنزين الذي ارتفع من 715 الى 793 دولار وكذلك زيادة 103 دولار على الالف ليتر المستورد من المازوت الذي ارتفع من 711 الى 814 دولار اميركي.

وعن سبب هذا الارتفاع باسعار النفط في الاسواق الدولية اشار البركس الى انه يعود باساسه الى قرار المملكة العربية السعودية ومجموعة اوبيك+ بمواصلة خفض الانتاج مليوني برميل يومياً وقرار روسيا بخفض تصديرها 500.000 برميل يومياً اضافة الى زيادة الطلب على النفط من قبل الصين، المنتج الصناعي الاول في العالم، وحلول فصل الصيف حيث يزداد الطلب على المحروقات بسبب زيادة حركة التنقل الجوي والبري.