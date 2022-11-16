الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 16 نوفمبر 2022 |
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البروفيسور عجاقة يحذر اللبنانيين.. ستدفعون المزيد من الأموال!

منذ ساعة واحدة
جاسم عجاقة

جاسم عجاقة

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أشار الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة إلى أن الحكومة ومن خلفها مجلس النواب اتخذا قرارات شعبوية وغير مدروسة من خلال موازنة الـ 2022.

واعتبر عجاقة، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أن رفع الضرائب والرسوم وزيادة الرواتب أتت بلا رقابة وبلا مداخيل لناحية النمو الاقتصادي، سائلًا: “في ظل غياب القروض، لماذا تتم زيادة حجم الكتلة النقدية بهذا الشكل؟”.

وقال عجاقة: “أخشى من أننا بدأنا نفقد السيطرة ولن تتمكن الحكومة من مواجهة التضخم”، مشيرًا إلى أن مصرف لبنان محروم من أداة أساسية لمحاربة التضخم وهي عملية رفع الفائدة.

وردًّا على سؤال، قال عجاقة إن المواطن سيدفع المزيد من الأموال لكي يحصل على السلع.

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