البزري: "أحوال الناس مش ماشية"

استغرب رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أن “الحكومة ماشية ولكن مجلس الوزراء مش ماشي”، معتبراً أن “هذا المصطلح هجيناً ومستغرباً في الحياة السياسية، وكأن دولته نسي أنه رئيس مجلس الوزراء وصاحب الحق بالدعوة لعقد الجلسات”.

وأضاف في بيان: “أحوال الناس مش ماشية” وقد ضاقت بهم السبل، فالمواطن يبحث عن وزرائه ليقوموا بأدوارهم المناطة بهم في هذا الزمن الصعب، فالعملة الوطنية منهارة، ولقمة العيش صعبة المنال، والعام الدراسي بخطر، والوضع الصحي مهدد بتقهقر القطاع الإستشفائي وإنقطاع وغلاء الدواء، والطبقة السياسية تسرح وتمرح”.

وختم داعيا رئيس الحكومة الى “تفعيل دور حكومته من خلال مبادرات حقيقية، وتحريك الركود في الوضع السياسي الداخلي، لأن مصالح الناس أمانة، وعلاقات لبنان الخارجية يجب أن تبنى على السيادة من جهة ومصالح الناس من جهة أخرى، وترابط المصالح المشتركة مع الدول الصديقة وخصوصا أشقائه العرب”.