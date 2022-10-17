الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البزري: أي حديث عن تعديل لاتفاق الطائف مرفوض ومريب

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2022 1:49 مساءً
النائب عبد الرحمن البزري

النائب عبد الرحمن البزري

A A A
طباعة المقال

اعتبر النائب “عبد الرحمن البزري” في بيان “أن أي حديث عن تعديل أو إعادة مقاربة لإتفاق الطائف مرفوض ومريب، ودليل على رغبة البعض بتعقيد الأمور لا تسهيل الحلول السياسية المنتظرة”.

ورأى أنّ “الطائف هو إتفاق وطني جاء نتيجة لتضحيات ومعاناة كبيرة مر بها اللبنانيون من مختلف المناطق والمسارب”، لافتًا الى أن “المشكلة التي نعيشها اليوم هي نتيجة لممارسات الطبقة السياسية والمسؤولين الكبار الذين أداروا البلاد على مدى عقود من الزمن”.

إلى ذلك، أكّد البزري “أن موقفه من أي مرّشح لرئاسة الجمهورية هو بمقدار إلتزامه باتفاق الطائف، وسعيه لمكافحة الهدر والفساد، وتنفيذ الإصلاحات السياسية والإدارية والمالية المطلوبة من أجل بناء الدولة الحديثة العادلة والقادرة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    البطريرك الماروني بشارة الراعي
    الراعي: انتخاب الرئيس مسؤولية مشتركة وإبقاء النازحين في لبنان مُكلف
    زحلة
    نقل أكثر من 10 أشخاص في زحلة إلى المستشفى بسبب تسمّم غذائي
    البخاري زار عون وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شيرين عبد الوهاب
    إصابة شيرين عبد الوهاب بشكل خطير... إليكم التفاصيل
    الشرطة الفرنسية
    جثة طفلة في باريس مقطوعة الرأس مع كتابات على جسمها!
    رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير
    رقم كبير.. محمد شقير يكشف عدد الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ100 ألف دولار!