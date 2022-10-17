البزري: أي حديث عن تعديل لاتفاق الطائف مرفوض ومريب

اعتبر النائب “عبد الرحمن البزري” في بيان “أن أي حديث عن تعديل أو إعادة مقاربة لإتفاق الطائف مرفوض ومريب، ودليل على رغبة البعض بتعقيد الأمور لا تسهيل الحلول السياسية المنتظرة”.

ورأى أنّ “الطائف هو إتفاق وطني جاء نتيجة لتضحيات ومعاناة كبيرة مر بها اللبنانيون من مختلف المناطق والمسارب”، لافتًا الى أن “المشكلة التي نعيشها اليوم هي نتيجة لممارسات الطبقة السياسية والمسؤولين الكبار الذين أداروا البلاد على مدى عقود من الزمن”.

إلى ذلك، أكّد البزري “أن موقفه من أي مرّشح لرئاسة الجمهورية هو بمقدار إلتزامه باتفاق الطائف، وسعيه لمكافحة الهدر والفساد، وتنفيذ الإصلاحات السياسية والإدارية والمالية المطلوبة من أجل بناء الدولة الحديثة العادلة والقادرة”.