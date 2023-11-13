البزري: إستهداف الوفد الإعلامي دليل إضافي على وحشية العدو

اعتبر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أن “إستهداف الوفد الإعلامي من قبل العدو الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية هو دليل إضافي على وحشية هذا العدو وعدوانيته، وعدم تقيّده بأي من قواعد الإشتباك أو قواعد الحروب وتجاوزه كل الخطوط الحمر”.

وإذ هنأ البزري الوفد الإعلامي بسلامته، طالب “الحكومة اللبنانية بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن حول هذا الإعتداء السافر”.

وكانت قد تعرّضت مجموعة من الصحافيين اللبنانيين والأجانب في بلدة يارون الحدودية لقصف إسرائيلي مباشر، عصر اليوم الإثنين، وذلك خلال تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي على البلدات والقرى الجنوبية.

وفي التفاصيل، فقد استُهدفت سيارات تابعة للوسائل الإعلامية بشكل مباشر، كما وطلب من الصحافيين إخلاء المنطقة فورًا وبشكل عاجل وطارئ.