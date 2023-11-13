الأثنين 29 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 13 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البزري: إستهداف الوفد الإعلامي دليل إضافي على وحشية العدو

منذ 22 ثانية
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

A A A
طباعة المقال

اعتبر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أن “إستهداف الوفد الإعلامي من قبل العدو الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية هو دليل إضافي على وحشية هذا العدو وعدوانيته، وعدم تقيّده بأي من قواعد الإشتباك أو قواعد الحروب وتجاوزه كل الخطوط الحمر”.

وإذ هنأ البزري الوفد الإعلامي بسلامته، طالب “الحكومة اللبنانية بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن حول هذا الإعتداء السافر”.

وكانت قد تعرّضت مجموعة من الصحافيين اللبنانيين والأجانب في بلدة يارون الحدودية لقصف إسرائيلي مباشر، عصر اليوم الإثنين، وذلك خلال تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي على البلدات والقرى الجنوبية.

وفي التفاصيل، فقد استُهدفت سيارات تابعة للوسائل الإعلامية بشكل مباشر، كما وطلب من الصحافيين إخلاء المنطقة فورًا وبشكل عاجل وطارئ.

    المزيد من أخبار لبنان

    تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية يثير مخاوف "اتساع نطاق الحرب"
    زياد مكاري
    مكاري: الصحافة هنا وتبقى "لأرشفة" وتوثيق إجرام هذا العدو
    اللواء عباس ابراهيم
    اللواء ابراهيم: تهديدات إسرائيل لا تعكس إلا هزيمتهم "العسكرية والنفسية"

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
    جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد حزب الله.. ويوجه رسالة لميقاتي!
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    صور الأقمار الصناعية تكشف اختفاء 88 دبابة داخل غزة.. أين ذهبت؟
    طائرات مسيرة- أرشيفية
    "سوات الجزيرة العربية" تتبنى استهداف إيلات بطائرتين مسيرتين