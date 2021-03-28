البزري: إنشاء اللجنة الجديدة محاولة للحد من دور اللجنة العلمية!

أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح ​كورونا​ ​عبد الرحمن البزري​، في حديث تلفزيوني، أنه لن يستقيل من موقعه بعد تأليف اللجنة الجديدة برئاسة مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​بترا خوري​، مشدداً على أننا “لن نستقيل وسنبقى لنواجه ومن لا يريد أن نبقى عليه أن يأخذ القرار بحل لجنتنا”.

وأوضح البزري أن وجود اللجنة قائم لسببين: الأول هو قرار التعيين ومن كان صاحب القرار عليه أن يلغيه، أما الثاني فهو ثقة المواطنين باللجنة، وبالتالي عليها حماية هذه الثقة، معتبراً أن “إنشاء اللجنة الجديدة محاولة للحد من دور اللجنة العلمية واللجنة التي وضعت خطة اللقاح”، مشيراً إلى أن هناك بنداً مستغرباً في قرار الإنشاء ينص على حقها في تعديل القرارات بحال لم تجدها قابلة للتنفيذ”، لافتاً إلى أن “هذا يعني أنها تحل محل ​وزارة الصحة​ واللجنة العلمية”.

وشدد البزري على أن هذه اللجنة لا لزوم لها ومن المفترض أن لا تستمر، لفت إلى أنها قد تكون دفعة سياسية مقدمة لحكومة تصريف الأعمال كجزء من عملية إعادة تفعيل عملها.