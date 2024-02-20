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البزري: الأساس في إنتخاب رئيس للجمهورية هو مجلس النواب

منذ 48 دقيقة
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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أكّد النائب عبد الرحمن البزري أن البيان الصادر عن النواب التسعة والذين يدعون فيه زملاءهم إلى تحمل مسؤولياتهم وانتخاب رئيس للجمهورية هو “مبادرة جديدة قديمة”، معتبرًا “أن الأساس في إنتخاب رئيس للجمهورية هو مجلس النواب والقرار في ذلك يجب أن يكون داخليًا”.

أضاف في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان”: “صحيح أن هناك حسابات إقليمية ودولية تؤخذ في الحسبان ولقد ازدادت تعقيدًا بعد أحداث غزة والمجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، إلّا أنّ القرار الداخلي المتمثل بالمجلس النيابي يبقى الأساس، فالنواب عليهم مهمة التشريع ولكنهم يمثلون الشعب اللبناني وعليهم مهمة إختيار وانتخاب الرئيس”.

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