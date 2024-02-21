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البزري: الاعتداء على الغازية يثبت رغبة اسرائيل في توسيع اعتداءاتها

منذ 34 دقيقة
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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رأى النائب عبد الرحمن البزري أنّ “الاعتداء الاسرائيلي الأخير على الغازية يثبت رغبة اسرائيل في توسيع إطار اعتداءاتها، وعلينا أن نكون متيقظين ونستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع توسع هذا العدوان”.

وبالنسبة إلى الحراك الرئاسي واجتماع سفراء الخماسية الدولية، أشار في حديث الى “صوت كل لبنان”، إلى “وجود ارتباط وثيق لهذا الحراك بالتطورات جنوباً”، معتبرًا أنّ “مسألة الرئاسة هي أوّلًا وأخيرًا شأن داخلي وسواء اتفق المجتمع الدولي أو لم يتفق، فهناك آلية يجب أن تؤخذ في الحسبان داخل المجلس النيابي نفسه لإنجاز الاستحقاق الرئاسي”.

وأوضح البزري أنه “رغم الرغبة الحقيقية لدى العديد من الجهات والنواب في أن يكون هناك تقدّم في ملف الرئاسة، الا أنّ حتى هذه اللحظة لا بصيص أمل في تحقيق خرق في أفق الانسداد الرئاسي الذي نعيشه”.

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