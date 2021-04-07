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البزري التقى السفير التونسي: لتعزيز التعاون الصحي من ناحية التطورات العلمية

8 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2021 12:13 صباحًا
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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إلتقى الدكتور عبد الرحمن البزري في منزله في صيدا، السفير التونسي الجديد بوراوي الإمام، في حضور علي العبد الله، وشددا على “أهمية العلاقات الخاصة، والتاريخ المشترك الذي يجمع بين صيدا وتونس”، كما وعرضا لتعزيز التعاون الصحي لناحية الأبحاث والتطورات العلمية بين لبنان وتونس.

وشدد البزري على “أهمية العلاقة التاريخية التي تجمع بين لبنان وخاصة مدنه البحرية وتحديدا مدينة صيدا بتونس”، كما وأكد “العلاقة الأخوية والمصالح المشتركة التي تربط بين البلدين العربيين الشقيقين”.

وعبر السفير التونسي من جهته، عن سروره “لاستهلال زياراته صيدا” بزيارة البزري الذي “يعتبر شخصية سياسية وطبية علمية في لبنان وفي العالم العربي”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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