البزري: العدد المسجّل في منصة التلقيح تخطى الـ500 ألف شخص

كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري عن أن العدد المسجّل في منصة التلقيح تخطى الخمسمئة ألف شخص، موضحا أن الحملة ستطال بالدرجة الأولى القطاع الصحي والمسنين لتتوسّع تدريجا الى القطاعات التي أُعطيت لها الأولوية.

وأشار حديث الى “صوت كل لبنان”، الى ان الدفعة الأولى من اللقاحات تضمّ ثمانية وعشرين ألف جرعة على ان تصل دفعات لاحقة أسبوعياً، متوقعا ان تزداد أعداد الراغبين بتلقي اللقاح تباعاً.

ودعا البزري اللبنانيين الى الاطلاع على مسار الوباء في بريطانيا والولايات المتحدة حيث تراجعت نسبة الإصابات بكورونا نتيجة تزاوج الإجراءات المشددة والتلقيح وهو ما يصبو اليه لبنان، معلنا ان اللقاحات التي ستصل الى لبنان هي فايزر وأسترازينيكا مع إمكان وصول اللقاح الروسي لاحقا.