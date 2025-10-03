الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
البزري: القضية الفلسطينية أمام مفترق خطير ومصير غزة على المحك

منذ ساعتين
النائب عبد الرحمن البزري

أوضح النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، في بيان، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة دقيقة وحساسة، مؤكداً أنّ “الإنجاز الدبلوماسي الكبير الذي تحقق في الأمم المتحدة، من خلال اعتراف غالبية دول العالم بالدولة الفلسطينية، جاء نتيجة جهود دبلوماسية حثيثة، أدّت إلى انعقاد مؤتمر حل الدولتين برعاية المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع فرنسا، إضافة إلى الصمود البطولي لشعب فلسطين في غزة”.

وأضاف البزري: “نحن اليوم أمام استحقاق مفصلي آخر، يتمثل في مصير غزة وأهلها الصامدين الذين لا يزالون يعانون من حرب إسرائيلية جائرة، إضافة إلى الحصار والجوع وتكرار الاعتداءات، مع سقوط المزيد من الشهداء وتدمير أحياء ومنشآت عدة”.

وختم بالقول: “أمام هذا الواقع الأليم، الخيارات المتاحة للشعب الفلسطيني صعبة جداً، فإما القبول بالتسوية المطروحة أو رفضها رغم آفاقها القاتمة وما تحمله من خفايا وتبعات جسيمة”.

