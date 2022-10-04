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ماذا يرى البزري في محاولات تعويم الحكومة الحالية؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - أكتوبر - 2022 5:43 مساءً
الدكتور عبد الرحمن البزري

الدكتور عبد الرحمن البزري

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رأى النائب “عبد الرحمن البزري” في بيان “أن عودة الحديث عن تعويم الحكومة الحالية أو تشكيل حكومة جديدة هو دليل على رغبة البعض بتأجيل الإنتخابات الرئاسية، والتخلف عن المواعيد الدستورية، وهذا يُنافي روحية الديمقراطية البرلمانية خصوصاً أن الحكومة الحالية أثبتت فشلها في العديد من المجالات التي تهم المواطنين ومعيشتهم وسلامتهم”.

وأشار الى أن سياسة التعافي الاقتصادي المقترح لا يمكن إنجازها من خلال حكومة مرتبطة إرتباطاً تاماً بروحية المنظومة السياسية التي أوصلت البلاد إلى الهاوية، وهي لا تعكس التوازن الحقيقي في المجلس النيابي المنتخب لأنها مرآة لتوازناتٍ سبقت الإنتخابات النيابية التي جرت مؤخراً والتي أفرزت توازناتٍ جديدة في المجلس النيابي يجب أخذها في عين الإعتبار.

وختم البزري محذراً من “أن إصرار البعض على تعويم الوضع الحكومي الحالي مع بعض الرتوشات، هو دليل على رغبتهم باستمرار إتباع السياسات التي أوصلت البلاد إلى الحضيض وأفلست مؤسساتها وقوضّت دعائم الدولة”.

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