الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البزري: اللبنانيون يريدون دولة قوية تفرض سيطرتها ويكون لها حصرية القرار

منذ دقيقة واحدة
النائب عبد الرحمن البزري

النائب عبد الرحمن البزري

A A A
طباعة المقال

اعتبر النائب عبد الرحمن البزري، في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، أنّ “ما قامت به الحكومة في ما يتعلق بقرار حصريّة السلاح، كان خطوة نوعية نقلت لبنان إلى مرحلة جديدة”، لافتاً إلى أنها “خطوة مطلوبة لأن اللبنانيين يريدون دولة قوية تستطيع أن تفرض سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية ويكون لها حصرية القرار”.

وأشار إلى أنه “في ما يتعلق بالتنفيذ، فالحكومة بانتظار القرار التقني من الجيش لأنه هو من سيحدد تقنيًّا أسلوب وآلية العمل”، داعياً “الحكومة إلى الاستفادة من الأجواء التي رافقت قرارها وترجمة الدعم الذي لاقته، سواء في الداخل عن طريق المساعدات وإعادة الإعمار أو عن طريق الضغط على اسرائيل لتنفذ ما هو مطلوب منها في الاتفاقيات الموقعة”.

وعن موجة الحر وحالات التسمم، قال: “نعيش موجة من الفيروسات والعوامل المرضية التي تؤدي إلى إسهالات عديدة ومعظم هذه الإسهالات يحتاج إلى تعويض السوائل والأملاح وليس إلى المضادات الحيوية، مقدماً إرشادات للمواطنين منها: الاهتمام بكيفية تناول الأطعمة وتجنّب ذروة درجات الحرارة ومحاولة تعويض السوائل التي يخسرونها”

    المزيد من أخبار لبنان

    الهيئة اللبنانية للعقارات
    بسبب الحر.. الهيئة اللبنانية للعقارات تحذر من كارثة!
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه وزير الإعلام المحامي بول مرقص، والرئيسة الجديدة لمجلس الإدارة والمديرة العامة لتلفزيون لبنان الدكتورة إليسار ندّاف
    الرئيس عون عرض مع وزير الإعلام وندّاف أوضاع "تلفزيون لبنان"
    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    قوى الأمن تضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة على طريق ضهر العين!

    الأكثر قراءة

    مناصرون لحركة أمل وحزب الله
    تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
    الموز والتمر
    بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
    الشهيد الصحفي أنس الشريف
    هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده