البزري: المطلوب مواجهة أسباب انتشار الكوليرا

أعلن النائب عبد الرحمن البزري أنه “ليس من اتجاه واحد للتصويت في جلسة الخميس فالبعض سيضع اسم الدكتور عصام خليفة والبعض الاخر قد يذهب باتجاه النائب ميشال معوض او الورقة البيضاء ولا يوجد اي تطور حاسم في هذا الموضوع.

أضاف في حديث عبر “صوت كل لبنان”: “أؤمن انه بامكاننا طرح بعض الاسماء التي يمكن ان تحظى بتوافق او دعم من عدة تقاطعات ما يسمح لها بالانفتاح على المكونات اللبنانية ولكن للاسف القوى السياسية الكبرى مستسلمة لفكرة ان لبنان بحاجة لتوافق اقليمي دولي لاتمام الاستحقاق الرئاسي”.

وتابع: “ما تقوم به وزارة الصحة هو مواجهة نتائج الكوليرا انما المطلوب ان يكون هناك علاج للاسباب كالمياه والصرف الصحي”.