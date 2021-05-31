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البزري: الواقع الصحي إيجابي كورونياً ولكن

31 - مايو - 2021
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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أوضح رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري ان الواقع الصحي إيجابي كورونياً لكنه يتضمن عدداً كبيراً من التحفظات والسلبيات منها عامل انخفاض التجهيزات الطبية والأدوية وعامل الهجرة ضمن إطار الكادر الطبي.

ولفت في حديث إذاعي إلى ان “هناك عوامل تشير الى أن المعدّل الوبائي وفقاً للإنتشار المحلّي الى تراجع والتراخي غير مسموح فالدولة لطالما كانت متراخية لذلك المسؤولية بالاستمرار بالاجراءات الاحترازية تبقى بعهدة المواطن”.

وأطلقت وزارة الصحة العامة منذ صباح السبت ماراتون أسترازينيكا لتشجيع الناس لتلقي اللقاح لزيادة نسبة الملقحين في لبنان.

ولتشجيع الناس أكثر، جال وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن على المراكز وتلقى لقاح أسترازينيكا أمام الحاضرين.

وفي هذا المجال، قال رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي: “نجاح ماراتون التلقيح باسترازنيكا البارحة، سيكون محفز لوزارة الصحة وللجنة التنفيذية للقاحات كورونا، الاستمرار بهذه الخطة الناجحة، هذا سيسهل على اللبنانيين الأقدام على تلقي اللقاح وعدم التردد،وخاصة في كافة المناطق اللبنانية ،وسيسرع من وتيرة التلقيح للوصول الى مناعة مجتمعية”.

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