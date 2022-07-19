الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
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البزري بحث مع سفير اسبانيا سبل التعاون وتطوير العلاقات

منذ 37 دقيقة
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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إستقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في دارته، سفير إسبانيا خيسوس سانتوس اغوادو يرافقه قنصل إسبانيا في الجنوب ماجد عسيران، في حضور رئيس “تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا” ماجد حمتو.

اثر اللقاء قال اغوادو: “إنها زيارتي الأولى لمدينة صيدا بصفتي سفير الدولة الإسبانية حيث التقيت السادة نواب المدينة وعددا من فاعلياتها والهدف الأساسي من الزيارة هو الإستمرار بدعم أهالي المدينة في العديد من الأوجه كما كنا وما زلنا نقوم به منذ سنوات”.

بدوره قال البزري: “إلتقينا سعادة السفير الذي تربطنا به علاقة قديمة تعود للعام 2006 في خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم إلتقينا به بصفته الدبلوماسية والطبية. والجميع يعلم أن إسبانيا قدمت العديد من المشاريع البيئية لصيدا، كمعمل معالجة النفايات الصحية، ودعمت العديد من المؤسسات الأهلية في المدينة”.

اضاف: “تباحثنا ايضا في تطوير العلاقات الثقافية والتعليمية وإمكانية إقامة فرع لمعهد سرفنتس في صيدا لتعليم اللغة الإسبانية، كذلك ناقشنا مشاريع الشراكة بين بلديتي صيدا وبرشلونة، وإمكانية الدعم الثقافي والفني للمدينة وأنشطتها السياحية. هذا وسيكون لسعادة السفير زيارة أشمل للمدينة بعد عودته من السفر”.

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