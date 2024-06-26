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البزري تابع موضوع إنقطاع المياه في عبرا وجوارها.. اليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
النائب عبد الرحمن البزري

النائب عبد الرحمن البزري

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أكد النائب عبد الرحمن البزري أن “أعمال إصلاح محطات البئر التي تغذي شبكة المياه في منطقة عبرا والمناطق المحيطة قد بدأت من خلال متابعة وجهود مشتركة تقوم بها منظمة اليونيسف ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وان الأعمال التي بدأت بفك هذه المحطة وإصلاحها وإعادة تركيبها مع قطع جديدة، قد تحتاج إلى يومين أو ثلاثة أيام، وفي ذلك حل نسبي لمشكلة المياه في تلك المنطقة التي يقطنها العديد من العائلات”.

وشدد على “أهمية التنسيق مع مصلحة مياه لبنان الجنوبي ليكون هناك نوع من البرنامج العادل والمتوازن في إعادة ضخ المياه الى الشبكة بعد تصليحها”.

كما أجرى البزري إتصالا مع “مؤسسة كهرباء لبنان” من أجل تأمين تغذية أفضل عبر خط الخدمات لمحطات ضخ المياه في مدينة صيدا وجوارها.

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