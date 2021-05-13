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البزري: تصنيف لبنان سيتغير قريباً من المرحلة الرابعة إلى المرحلة الثالثة وبائياً

13 - مايو - 2021
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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أشار رئيس اللجنة الوطنية للقاحات عبد الرحمن البزري على حسابه عبر “تويتر” إلى أن “تصنيف لبنان سيتغير قريباً من المرحلة الرابعة الى المرحلة الثالثة وبائياً، معتبراً أن “هذا يعكس مقدار التحسن في المؤشرات المتعلقة بالكوفيد ١٩ وانخفاض نسبة الحالات الجديدة”.

وشدد البزري على أن “من واجب الجميع الحفاظ على هذه المكاسب وتثبيتها من خلال التباعد الاجتماعي والتقيد بالتوصيات العلمية وزيادة نسبة التلقيح”.

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