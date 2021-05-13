البزري: تصنيف لبنان سيتغير قريباً من المرحلة الرابعة إلى المرحلة الثالثة وبائياً

أشار رئيس اللجنة الوطنية للقاحات عبد الرحمن البزري على حسابه عبر “تويتر” إلى أن “تصنيف لبنان سيتغير قريباً من المرحلة الرابعة الى المرحلة الثالثة وبائياً، معتبراً أن “هذا يعكس مقدار التحسن في المؤشرات المتعلقة بالكوفيد ١٩ وانخفاض نسبة الحالات الجديدة”.

وشدد البزري على أن “من واجب الجميع الحفاظ على هذه المكاسب وتثبيتها من خلال التباعد الاجتماعي والتقيد بالتوصيات العلمية وزيادة نسبة التلقيح”.

تصنيف لبنان سيتغير قريبا من المرحلة الرابعة الى المرحلة الثالثة وبائيا وهذا يعكس مقدار التحسن في المؤشرات المتعلقة بالكوفيد ١٩ وانخفاض نسبة الحالات الجديدة.

من واجبنا الحفاظ على هذه المكاسب وتثبيتها من خلال التباعد الاجتماعي والتقيد بالتوصيات العلمية وزيادة نسبة التلقيح. — Dr Abdul Rahman Bizri (@dr_ar_bizri) May 13, 2021