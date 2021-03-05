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البزري: تلقى 40 ألف مسن اللقاح حتى اليوم

5 - مارس - 2021
عبدالرحمن البزري

عبدالرحمن البزري

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أشار رئيس اللجنة الوطنية للقاح الدكتور عبد الرحمن البزري، الى أن “تفضيل أشخاص على آخرين لتلقي اللقاح بحسب الاولويات تحدده المنصة”، لافتا الى أن “غالبية من تلقوا اللقاح هم من العاملين في القطاع الصحي والمسنين وحتى اليوم تلقى 40 ألف مسن اللقاح”.

وكشف البزري أن “التسجيل على منصة اللقاح متفاوت بين منطقة وأخرى، وعندما نصل الى فئة الشباب سيزيد الضغط في عملية التلقيح”، آملا أن “ننتهي من تلقيح القطاع الصحي مع نهاية الأسبوع المقبل، والجرعة الثانية من اللقاح موجودة وستعطى في الوقت المحدد”.

من جهة أخرى، لفت البزري الى انه “كان لدينا تواصل مع شركة استرازينيكا على ان اللقاح سيصل الى لبنان خلال الاسبوع الاخير من شباط والاسبوع الاول من اذار، لكننا سنعيد التواصل مع الشركة لتأمينه للشعب اللبناني”.

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