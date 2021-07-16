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البزري: انفصام تام بين القوى السياسية والواقع المعيشي

16 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2021 2:56 مساءً
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري في تصريح أن “هناك حال إنفصام تام بين مختلف أركان الطبقة السياسية، وبين مطالب الناس المعيشية والحياتية، وبين ما يهدد البلاد من خطرٍ حقيقي آني ومستقبلي”.

ورأى ان “حسابات مختلف القوى السياسية لا تتطابق مع بيدر المواطن والوطن لأن البلاد تعيش في حالة تهديد حقيقي لأمنها ولإستقرارها ولسلامة أبنائها”.

وختم “إن من مظاهر الإنهيار الحقيقي الذي نعيش هو رِهان مختلف القوى السياسية على الحسابات والتدخلات الخارجية من أجل رجحان كفتها على كفة الآخرين، أو من أجل المبادرة لإطلاق خطة إنقاذية بدل أن تكون هذه الخطة وطنية شاملة وعابرة للمذاهب والطوائف والإنتماءات السياسية لصالح الوطن والمواطن”.

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