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البزري: حزب الله وضع شرطاً أساسياً لأي هدوء على الجبهة الجنوبية

منذ 49 دقيقة
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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رأى النائب عبدالرحمن البزري، أن “منذ بدء الحرب في غزة والخطر من توسعها قائم في كل المنطقة، تحديداً في لبنان، لكن هناك مؤشرات عدة تدل على عدم اتساع هذه الحرب والذهاب إلى نوع من الهدوء التدريجي”.

وأشار في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، إلى أن “الحل الأميركي – الفرنسي يحتوي على العديد من النقاط حول كيفية الوصول إلى هدوء أكثر استقرارا في غزة، ما ينعكس أيضاً على لبنان، حيث سيكون هناك بحث في تثبيت هذا الهدوء”. ولفت إلى أن “حزب الله وضع شرطاً أساسياً لأي هدوء على الجبهة الجنوبية، وهو وقف العدوان الإسرائيلي على غزة”.

واعتبر أن “الاستحقاق الرئاسي كان معقداً قبل الحرب في غزة وازداد تعقيداً بعدها، والاتصالات الداخلية لا توحي بأن هناك أي خرق”.

ورأى أن “عناصر التعطيل حالياً مرتبطة بالتطورات داخل الدول التي تعنى بهذا الاستحقاق، وبالتالي فإنّ المشهد السياسي المعقّد في أوروبا والولايات المتحدة يعطينا فرصة ضيقة، وإذا لم نستفد منها الآن لإحداث الخرق الرئاسي، فربما سيتأجل الاستحقاق إلى ما بعد انتهاء الكثير من الأحداث السياسية في العالم”.

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