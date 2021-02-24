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البزري: حسن سيكشف عن وجهة نظر وزارة الصحة مما حصل

24 - فبراير - 2021
الدكتور عبد الرحمن البزري

الدكتور عبد الرحمن البزري

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أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أن ما حصل في مجلس النواب غير مقبول وخارج اطار الخطة وأساء الى الخطة نفسها والى جهود وزارة الصحة.

وقال البزري في حديث تلفزيوني: “اجتماع للجنة لقاح كورونا سيعقد اليوم الساعة السادسة وقمنا بدعوة الوزير حمد حسن لحضور الاجتماع وهو سيكشف عن وجهة نظر وزارة الصحة مما حصل”.

ورأى اننا لن نلحظ في الخطة ما يسمى بالأولوية الوظيفية السياسية والخطأ الثاني الذي حصل أن يكون هناك مركز استثنائي في مجلس النواب.

وأشار إلى أنه لم يتلق أي اتصال سياسي للرجوع عن استقالته. وأضاف: “شعرت أنني بحاجة إلى بعض الهدوء لأقوم بالتقييم اللازم”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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