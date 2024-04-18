البزري: خطورة الأوضاع يجب ألا تُنسينا اهمالا تُعانيه صيدا وأبناؤها

أكّد النائب عبد الرحمن البرزي، في بيان “أن خطورة ودقّة الأوضاع التي نعيشها نتيجة للأزمة السياسية المستمرة والشغور الرئاسي والإنهيار المُتتابع في مؤسسات الدولة، إضافة إلى ما يحدث من عدوانٍ إسرائيليٍ واسع على أهلنا في الجنوب نتيجة للحرب الوحشية التي يشنُّها العدو الإسرائيلي على غزة، كل هذا على خطورته لا يجب أن يُنسينا الإهمال في الوظائف العامة الذي تُعاني منه مدينة صيدا وأبناؤها في مختلف الإدارات، وكان آخرها تجاوز المدينة في بعض التعيينات المرتبطة برؤساء مصالح سرايا صيدا الحكومية في محافظة لبنان الجنوبي”.

وشدد البزري على “أن مدينة صيدا التي عانت من الإهمال المُزمن على مدى العقود الثلاث الماضية لا يُمكن لها أن تستمر بالسكوت والتغاضي، خصوصاً وأن الدولة ما زالت غائبة عنها إنمائياً وخدماتياً في العديد من الأوجه والنواحي”.