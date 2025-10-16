الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
البزري: زيارة الرئيس سلام إلى صيدا رسالة حكومية لتعزيز التنمية والإعمار

منذ 6 دقائق
النائب عبد الرحمن البزري

اعتبر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أن زيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى مدينة صيدا، برفقة عدد من الوزراء المعنيين، اكتسبت أبعادًا سياسية وإنمائية واجتماعية متعددة، نظرًا لشموليتها وتوقيتها الدقيق في المرحلة الراهنة.

وأشار البزري إلى أن الزيارة تهدف إلى الاطّلاع الميداني على الواقع الإنمائي والبيئي والمعيشي في صيدا ومحيطها، وتحديد الأولويات التنموية اللازمة، بالتنسيق مع نواب المدينة وقواها السياسية والمجتمعية، ما يعكس ترحيبًا واسعًا وروح التلاقي التي تتميز بها المدينة.

كما أكد البزري أن الجولة تحمل رمزية خاصة كونها الأولى للرئيس سلام إلى الجنوب بعد نيل الحكومة الثقة، وتشدد على أهمية صيدا كمحور أساسي في التنمية الجنوبية وكمركز حيوي للشتات الفلسطيني، خصوصًا بعد وقف العدوان على غزة، مع التركيز على جهود بسط سيادة الدولة وضمان الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين.

وختم البزري مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس سلام تعكس اهتمام الحكومة بإعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز حضور الدولة في رعاية شؤون المواطنين، داعيًا إلى استنهاض المدينة والجنوب عمومًا ودعم وحدة اللبنانيين في مواجهة التحديات الراهنة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

