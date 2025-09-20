البزري: زيارة وزير الصحة إلى صيدا بادرة إيجابية يجب البناء عليها

أشاد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري بزيارة وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين إلى مدينة صيدا، والتي شملت المستشفيات الحكومية وبعض مراكز الرعاية الصحية الأساسية فيها، واصفًا إياها ب”الناجحة والمُثمرة”.

واعتبر البزري أن “الزيارة أسفرت عن نتائج ملموسة على أكثر من صعيد، سواء من حيث التقديمات المالية المباشرة، أو لجهة الدعم اللوجستي المُتمثل في المعدّات الطبية الحديثة التي سيتم تزويد المرافق الصحية بها، إضافةً إلى تأمين أدوية الأمراض المُزمنة التي يُعاني من نقصها عدد كبير من المرضى”.

وأكد أن صيدا “تستحق من الدولة اللبنانية المزيد من الدعم والاهتمام”، مشيرا إلى أن “ما تحقق خلال هذه الزيارة يُمثّل بادرة إيجابية يجب البناء عليها واستثمارها”.