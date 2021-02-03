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البزري: سنحصل على 3 لقاحات والخيار ليس للمواطن انما لما هو متاح

منذ ساعتين
الدكتور عبد الرحمن البزري

الدكتور عبد الرحمن البزري

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أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا عبد الرحمن البزري، الى أننا “في لبنان أمام 3 أنواع من اللقاحات والخيار ليس للمواطن انما لما هو متاح الا إن وصلتنتا معلومات معينة عن مواطنين معينين لديهم حالات خاصة، فمثلا سنفضل لقاح فايزر لذوي المناعة الضعيفة، وسيكون لقاح استرازينيكا متاحا للسجون لأنه أسهل بالتنقل”.

وأشار البزري في تصريح تلفزيوني، الى أنه “كنا نرغب بأن تكون نسب التسجيل في منصة التلقيح أعلى من النسبة التي نشهدها، واللقاح بالنسبة للمواطنين لا يزال نظرياَ”، ولفت الى أنه “سنحاول توزيع اللقاحات بشكل عادل”.

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