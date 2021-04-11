الأحد 29 شعبان 1442 ﻫ - 11 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البزري: سيصلنا 3.9 مليون جرعة من فايزر في 2021

منذ 47 دقيقة
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح «كورونا» الدكتور عبد الرحمن البزري أن حصة لبنان من لقاح فايزر خلال العام الحالي سوف تصل الى ثلاث ملايين وتسعمئة ألف جرعة، حيث كان لبنان حجز 1.5 مليون جرعة مدفوعة سلفاً.

وأضاف البزري في حدبث صحفي مع الديار أن شركة فايزر قدمت 600 ألف جرعة مجاناً، ثم حجزت الدولة 750 ألف جرعة كانت مقررة للمبادرات الخاصة اضافة الى 300 ألف جرعة عبر منصة كوفكس التابعة للأمم المتحدة، وصولاً الى حجز دفعة جديدة من 750 ألف جرعة اضافية تكون فيها الأولوية للقطاع التعليمي بهدف أن يعود الأساتذة والطلاب الى التعليم المباشر وليس عن بعد.

وعن لقاح سبوتنيك والمبادرة التي قام بها رجل الاعمال جاك صراف، أشار البزري الى ان حتى الساعة وصل 50 الف جرعة وأن اللقاح المستورد وهو «سبوتنيك في» مختلف عن لقاح «سبوتنيك لايت» الذي قال عنه البزري انه لا يزال في طور التجربة ولم يحن وقت استيراده الى لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    من اعتصام أهالي ضحايا تفجير المرفأ
    وزير الاقتصاد يفجّر ضجة في ملف انفجار المرفأ.. والأهالي نحو التصعيد
    فادي كرم
    كرم: استراتيجية حزب الله هي نسف اتفاق الطائف والصيغة اللبنانية ككل
    بلال عبد الله
    عبدالله: السقوف العالية تؤزم الوضع ولا تساعد على حله

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الذهب
    “ذهب” لبنان الثاني عربياً.. فكم تبلغ حصة كل لبنانيّ من هذا المخزون؟
    تطبيق واتساب
    تحذير من رسالة قد تصلكم عبر واتساب
    علما لبنان واميركا
    تقرير أميركي: لبنان سيدفع الثمن غالياً ان لم يفهم واقع المنطقة