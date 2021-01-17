البزري: سيكون لدينا بين 35 و40 مركزاً للتلقيح.. ووضعنا الخطة وتصنيفا للأولويات

اعتبر عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية والمُعدية د. عبد الرحمن البزري أن مواجهة الوباء كالحرب ونحن أتانا فيروس كورونا في اسوأ الاوضاع في لبنان.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي أي”، إن “عملية التلقيح ضد كورونا لتكون فاعلة يجب ان تصل الى مستويات فاعلة أي 70 أو 80 % وعندئد تصرّف الفيروس سيتغيّر ويمكن نصح الناس عندها بالعودة الى الحياة تدريجيا “.

وتابع: “حتّى ذلك الوقت علينا ان نتعلم التعايش مع الفيروس ونحاول أن نحافظ على مستوى حياة مقبول”، معتبرا أن “الـعام 2021 سنة كورونا بامتياز”.

وأضاف: “على المواطن تحمّل مسؤوليته تجاه عائلته ومجتمعه وعلى المسؤول تحمّل مسؤولياته والمادة 604 من قانون العقوبات واضحة بالسجن من 3 الى 6 اشهر لكلّ من يساهم في نشر الوباء ولم نر بعد محاسبة فعلية لأحد”.

واعتبر أن مواجهة الوباء فيها شق صحّي وشقّ مجتمعي ، لافتا الى انه تطوع مع الدولة من أوّل وباء كوليرا ظهر في لبنان حتّى اليوم.

واشار الى أن هناك انجازات لوزارة الصحة علينا احترامها وهناك ما فشلت به.

واعتبر أن “في لبنان هناك أفضل الاطباء ولكن من دون قيادة وراء العسكر ماذا يستطيع العسكر أن يفعل؟ القيادة هي الدولة”.

وقال: “الجميع يتهربون من المسؤولية في موضوع فتح البلاد بهذا الشكل في الاعياد والحكومة تتحمل مسؤولية الأمر”، مضيفا: “نحن نعطي توصية علمية ولكن التوصية تحتاج الى من ينفّذها وهناك من لم ينفذها”.

في موضوع المستشفيات الحكومية، قال: “مونة وزارة الصحة على المستشفيات الحكومية في المناطق مونة وهميّة وزعماء المناطق هم من يمونون وكان زعماء المناطق في بداية الوباء يلعبون دور الابطال عن طريق القول لابناء المنطقة “منعنا اقامة مستشفى للكورونا.. فليفعلوها في غير مناطق”.

وتابع: “اكبر خطأ ارتكب هو اعادة فتح الحسابات القديمة بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة ويجب أن يكون حساب الوباء مختلفا عن الحسابات الأخرى فمريض الكورونا “بطّل خسّير” فهناك تمويل البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية”.

واشار الى انه تم وضع بروتوكول علاجي للمنازل لتخفيف الضغط على المستشفيات.

أما في موضوع اللقاح، فقال: “سيصل الى لبنان في الاسبوع الاول في شباط”.

وشرح: “هناك اتفاق مع فايزر على مليونين ومئة الف لقاح وفي شهر شباط سيصل بين 30 و45 الف لقاح. ونحن ننصح كخبراء الحكومة اللبنانية أن يكون هناك اكثر من لقاح في السوق”.

وتابع: “استرازينيكا” على الطريق بعد وصول “فايزر”، مضيفا: “شركات الدواء حتى اللحظة غير مهتمّة بالوكلاء لأن هناك حالة وباء ولهذا سعر اللقاح ليس عاليا واقرب مرفأ يصنع استرازينيكا على لبنان هو المعمل في روسيا ونحن بانتظار استرازينيكا لتشرف على بدء الانتاج لنوقع عقدا”.

وعن الخطة قال: “وضعنا خطّة للتلقيح وسوف يكون لنا بين 35 و40 مركزا للتلقيح ووضعنا تصنيفا للأولويات وبعد الجسم الطبي سنبدأ بالمسنين ونراقب اليوم ما يحصل في النزوج ونتواصل مع السلطات الصحية النروجية حيث تمّ تسجيل وفيات بين المسنين وان وجدنا ان الوفيات مرتبطة باللقاح سنغيّر اولويات التلقيح”.

وتابع: “وبعد الجسم الطبي سنبدأ بالمسنين ونراقب اليوم ما يحصل في النزوج ونتواصل مع السلطات الصحية النروجية حيث تمّ تسجيل وفيات بين المسنين وان وجدنا ان الوفيات مرتبطة باللقاح سنغيّر اولويات التلقيح”.

وأكد أنه سيتم “تلقيح النازحين واللاجئين لنتمكن من حماية المجتمع”.